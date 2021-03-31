البدري يوضح أسباب استبعاد كهربا





أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري أن الفراعنة يحتاجون إلى ثلاثة أسابيع قبل معسكر شهر يونيو من أجل تجميع اللاعبين المحليين بالإضافة إلى خوض مواجهة ودية قبل فترة التوقف الدولي.





وفي تصريحات أدلى بها البدري أكد أنه تواصل مع أحمد مجاهد رئيس إتحاد الكرة من أجل الإتفاق على عقد إجتماع بحضور محمد بركات مدير المنتخب لمناقشة كافة السبل لتوفير وقت للمنتخب من أجل الإستعداد لتوقف شهر يونيو.





وفيما يخص الأسباب التي أدت إلى استبعاد محمود كهربا نجم الأهلي من معسكر مارس قال أن عقوبته في الأهلي أدت لإبعاده خاصةً أن عُرف المنتخب تحت قيادته لا يسمح بتواجد لاعب تعرض لأي موقف مع فريقه.





وأثنى في ختام تصريحاته على أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني مشيرًا إلى أنه واحد من اللاعبين المميزين ويؤدي بقوة مع فريقه وكان يتمنى إنضمامه للمعسكر لولا الإصابة.