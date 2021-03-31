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مجلس الشيوخ ينعى كمال الجنزوري: فقدنا شخصية وطنية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:48 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى توفى اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، فى برقية عزاء: "فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها في مختلف المناصب التي تولتها"، مشددا على عميق حزنه على هذه القيمة والقامة التي رحلت عنا، متابعا: "ولكن ذلك قضاء الله وقدره الذي نتقبله دائما بنفوس مؤمنة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته".

وتوفى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.

كانت أخر تصريحاته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في ملف مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات، والرئيس يضع على عاتقاه القضاء على هذه العشوائيات، لافتًا إلى أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هو إضافة جديدة لكيان كبير ولن تلغى العاصمة القديمة، وهى كيان سيكون له شأن كبير في المستقبل.

وقال:" لا تحرك للتنمية في أي دولة في العالم إلا بوجود الحقيقة أن أى بنية حقيقة فى أى دولة في العالم دون وجود بنية أساسية، والدليل أكبر ولاية في أمريكا وهى ولاية كاليفورنيا بدأوا البينة التحيتية في بناء الطرق والكبارى والسكك الحديدية وحتى اليوم اقتصاد كاليفورنيا من أكبر الاقتصاديات في العالم نتيجة البنية التحتية القوية.

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