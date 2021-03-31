الدولار يسجل الدولار أعلى مستوى في عام

سجل الدولار ذروة عام جديدة مقابل الين وأعلى مستوى في عدة أشهر أمام منافسين آخرين اليوم إذ يراهن مستثمرون على أن حزمة التحفيز المالي الضخمة وحملة التطعيم الموسعة ستساعدان أمريكا علي قيادة التعافي من الجائحة عالميا.





ومن المقرر أن يضع جو بايدن الرئيس الأمريكي اليوم الخطوط الرئيسية لخططه لتمويل خطة بنية تحتية بتكلفة بين 3 و 4 تريليونات دولار بعدما صرح في وقت سابق من الأسبوع بأن 90 في المائة من البالغين الأمريكيين سيمكنهم الحصول على تطعيم بحلول 19 نيسان.





وارتفع مؤشر الدولار إلى 93.439 وهو أعلى مستوى في 5 أشهر. وصعد من قرب 90.0 في بداية مارس في سبيله لتسجيل أفضل أداء شهري منذ 2016.





وسجلت العملة الأمريكية ذروة جديدة لعام مقابل العملة اليابانية عند 110.97 ين وبلغت أعلى مستوى في 5 أشهر مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1705 دولار مقابل اليورو ولكنه تخلى عن بعض هذه المكاسب في التعاملات المبكرة في لندن.





كما لقيت العملة الأمريكية دعما مع صعود عائدات السندات الأمريكية التي جعلت العملة أكثر جاذبية كاستثمار. وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في عام عند 1.776 في المائة أمس.





وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.76085 دولار أمريكي متماسكا بعد نزوله إلى 0.7564 دولار الأسبوع الماضي وهو أقل مستوى هذا العام. وجرى تداول اليوان الصيني حول 6.57 مقابل الدولار في السوق الخارجية وكان قد سجل يومي الاثنين والثلاثاء أقل مستوى منذ نوفمبر عند 6.5838 مقابل الدولار.





وتجاوزت بتكوين لفترة وجيزة 59 ألف دولار في محاولة للاقتراب من الذروة القياسية البالغة 61.7 ألف دولار التي بلغتها في وقت سابق من الشهر الجاري.









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