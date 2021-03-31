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تغيير اسم حكاية "طبق الأصل" من مسلسل "ورا كل باب" لـ"ورقة ضغط"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استقر صناع الحكاية الأخيرة من مسلسل "ورا كل باب"التي يقوم ببطولتها الفنان فتحي عبد الوهاب، تغير اسمها ليصبح "ورقة ضغط" بدلاً من "طبق الأصل".


حكاية "ورقة ضغط" بطول فتحي عبد الوهاب، إيهاب فهمي، رامي وحيد، ساندي على، رشا مهدي، إبراهيم ظريف، وهي من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج معتز حسام.

وتدور أحداث الحكاية حول زواج الفنان فتحي عبد الوهاب من فتاة أجنبية، ويحدث بينهما مشاكل عديدة فتلجأ للسفر خارج البلاد، وتدور الحكاية في إطار الإثارة والتشويق.

ومسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسرى الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.
تغيير اسم حكاية طبق الأصل من مسلسل ورا كل باب لـورقة ضغط
تغيير اسم حكاية "طبق الأصل" من مسلسل "ورا كل باب" لـ"ورقة ضغط"
تغيير اسم حكاية "طبق الأصل" من مسلسل "ورا كل باب" لـ"ورقة ضغط"

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