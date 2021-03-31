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"قضايا الدولة" تنعي الجنزوري: مثالا يحتذى به في الإخلاص والتفاني

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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نعى المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح، اليوم الأربعاء.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلًا: "كان الفقيد مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في حب الوطن واسهاماته البارزة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية عمومًا وفي أدق المراحل التي مرت بها الدولة المصرية خصوصًا".

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة فقيد الوطن في وفاة أحد رموز الوطنية المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، و"إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

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