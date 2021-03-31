"قضايا الدولة" تنعي الجنزوري: مثالا يحتذى به في الإخلاص والتفاني

نعى المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح، اليوم الأربعاء.





صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلًا: "كان الفقيد مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في حب الوطن واسهاماته البارزة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية عمومًا وفي أدق المراحل التي مرت بها الدولة المصرية خصوصًا".



