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مطالب بإعمال القانون.. مذكرة لرئيس اللجنة المشرفة على انتخابات "الصحفيين"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:54 م
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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تقدم محمود كامل وهشام يونس، عضوا مجلس نقابة الصحفيين، واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، بمذكرة لرئيس اللجنة ووكيل النقابة خالد ميري؛ بـ7 مطلب، أبرزها تحديد أسماء أعضاء الجمعية العمومية المتطوعين للمعاونة في إجراء الانتخابات، والتأكيد على ضرورة عقد اجتماع مشترك بين اللجنة القضائية واللجنة المشرفة، للفصل في أي طعن يتم أثناء عمليتي التصويت والفرزز


وجاء نص المذكرة كالتالي:


 السيد الأستاذ/ خالد ميري
 

رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين


تحية طيبة وبعد،،،
 

يرجى التكرم بسرعة عقد اجتماع للجنة المشرفة على الانتخابات وذلك من أجل اتخاذ عدد من الخطوات الضرورية لسلامة العملية الانتخابية ومنها:

 

١- تحديد أسماء أعضاء الجمعية العمومية المتطوعين للمعاونة فى إجراء الانتخابات، وإخطار كل منهم برقم اللجنة التي سيكون موجودًا فيها.

٢- الاتفاق على آلية إعلان عدد الموقعين في كشوف الجمعية العمومية دقيقة بدقيقة، وذلك إعمالًا للشفافية والنزاهة، عن طريق ورقة إحصاء أمام كل موظف، وإعلان رقم الموقعين كل ١٠ دقائق.


٣- التأكد من تسلم المرشحين للبطاقات التي تسمح بدخول مندوبيهم للجان.

٤- إعمال قانون النقابة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الأخيرـ من ضرورة توقيع عضو الجمعية العمومية المُعين من قِبل اللجنة على محاضر الفتح والغلق والفرز.

٥-إعلان نتائج اللجان الفرعية من قِبل المسؤولين عنها، فور الانتهاء من الفرز، وذلك إعمالًا لقواعد الإفصاح والشفافية.

٦- ضرورة مراجعة اللجنة المشرفة على الانتخابات للمحاضر قبل إعلان النتيجة النهائية.

٧- التأكيد على ضرورة عقد اجتماع مشترك بين اللجنة القضائية واللجنة المشرفة، للفصل في أي طعن يتم أثناء عمليتي التصويت والفرز.


وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر نادي المعلمين بالجيزة، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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هشام يونس نقابة الصحفيين محمود كامل خالد ميري انتخابات نقابة الصحفيين الفجر

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