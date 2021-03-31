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الأردن يحل المجالس البلدية والمجالس المحلية وأمانة عمان ويعين لجان لإدارتها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:55 م
الأردن
الأردن
وكالات
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قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، حل المجالس البلدية والمجالس المحلية وأمانة عمان وتقرر تعيين لجان لإدارتها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، سجلت الأردن 7183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 589316 إصابة.

 

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 485507 حالات بعد تسجيل 9417 حالة إضافية، كما سجلت 82 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 6554 حالة.

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