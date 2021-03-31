" التجاري الدولي" يقود بورصة مصر لخسائر بـ 5.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات قوية من قبل الأجانب علي الأسهم القيادية ، أدت الي تراجع معها التجارى الدولى لدون مستوي الـ 58 جنيه ، مع تراجعات على معظم القياديات.





وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.892 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2910 نقطة.





وبختام التعاملات ، سجلت قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.2 مليار جنيه وأحجام تداول بحوالي 584.3 مليون ورقة منفذة علي عدد 38.6 ألف عملية بيع وشراء.





وتم التداول علي 185 شركة ارتفع منها 51 شركة وانخفض 102 شركة وإستقرت 32 شركة.





وسجل الأجانب مبيعات بالبورصة المصرية اليوم وصلت الي 142 مليون جنيه، فيما سجل المصريين والعرب مشتريات بحوالي 75.1 مليون جنيه و66.8 مليون جنيه علي التوالي .







