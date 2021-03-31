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الخارجية تنعي الجنزوري: له إسهامات جليلة فى خدمة مصر وشعبها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نعت وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري وسائر أعضاء الوزارة في بيان صحفى بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، ليدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وأضاف البيان "رحم الله فقيد مصر الذي لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه الوطني بتفانٍ وتجرد، خلال مسيرته المهنية الحافلة التي امتدت لعقود، أبلى خلالها جهودًا متواصلة وصادقة، برهنت عليها إسهاماته الجليلة في خدمة مصر وشعبها".

ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.

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