Advertisements

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2021.. جدول امتحان اولي ثانوي 2021 شهر ابريل

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:56 م
الصف الاول الثانوي
الصف الاول الثانوي
Advertisements

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2021.. جدول امتحان اولي ثانوي 2021 شهر ابريل

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، مواعيد اختبارات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 لما جاء في التصريحات الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تشير إلى انه من الضروري توفير الجو المناسب للطلاب من أجل ادلاء الاختبارات الخاصة بهم في جميع المواد، وهذا من أجل النجاح فيها بمجهود كل طالب، ولهذا فقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن أن الطلاب سيدخلون لجان حقيقة بالفعل في المدارس ويتم إجراء الاختبارات كتابة.

مواعيد اختبارات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021
- جاءت الحكومة مؤكدة على أن مواعيد الاختبارات الخاصة بطلاب الصف الأول والثاني الثانوي في الترم الثاني قد تم تحديدها من قبل وزير التربية والتعليم العالي.

- فقد أعلن أن الاختبار بهذا الفصل الدراسي سيكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة المجمعة في ورقة واحدة.

- ويتم الإجابة عليها من خلال اختيار أحد الاختيارات المتاحة تحت السؤال.

- ويقوم الطالب باختيار المناسب من هذه الإجابات وكتابته في البابل شيت الخاص بالطالب، وتتم هذه العملية في لجان مراقبة بشدة لمتابعة عملية غش الطلاب.

- مع قيام الدولة بمجموعة من الجهود المختلفة التي تتمثل في تعقيم المدارس واللجان لحماية الطلاب من خطر الإصابة بالعدوى.

تفاصيل جدول اختبارات الصف الأول الثانوي
- تم وضع اللغة العربية والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية مع بعضهم البعض في يوم 26 ابريل 2021، ومدة الاختبار ساعتين.

- ومادة اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والفلسفة والمنطق تم وضعهم في يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، ومدة الاختبار المجمع هذا ساعة ونصف فقط.

- ومادة الأحياء والكيمياء والفيزياء في يوم الأربعاء 28 أبريل، ومدة هذا الاختبار ساعة ونصف وفقا لما جاء عن جدول الاختبارات.

- يمكنك المتابعة مع المدرسة لمعرفة كل ما هو جديد حول مواعيد الاختبارات.

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2021.. جدول امتحان اولي ثانوي 2021 شهر ابريل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جدول امتحان اولى ثانوي 2021 امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2021

أخبار تهمك

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صلاح يشترط على إدارة ليفربول من أجل البقاء

منذ ساعتين و 42 دقيقة

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يستهدف ضم صخرة إيطالية

منذ 43 دقيقة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. هالاند يكشف وجهته المقبلة في الصيف

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ 43 دقيقة

الكشف عن الموعد النهائي لعودة علي معلول من الإصابة

منذ ساعة الا ربع

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 16 ساعة

ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

منذ أقل من ساعتين

رسائل عاجلة من دول الخليج لمصر.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

رابط جديد .. نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالكود والرقم القومي من التربية والتعليم | اعرف طرق التظلم على النتيجة

جدول امتحانات الصف الاول الثانوى 2020 الترم الاول بعد تعديله من وزارة التربية والتعليم وموعد بداية الاختبارات

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2020 اخر تعديل قبل الاختبارات

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى ٢٠٢٠‬‎ الترم الاول بداية من اليوم 11/1/2020 من وزارة التربية والتعليم وموعد الاختبارات

تسريب امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي 2020 الترم الثاني | اعرف الحقيقة

امتحان الصف الاول الثانوي 2020 الترم الثانى | حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية 1 ثانوي (الفترة الثانية) وجدول الامتحانات 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

12:57 م

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

02:30 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان