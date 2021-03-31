



مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2021.. جدول امتحان اولي ثانوي 2021 شهر ابريل





ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، مواعيد اختبارات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 لما جاء في التصريحات الصادرة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي تشير إلى انه من الضروري توفير الجو المناسب للطلاب من أجل ادلاء الاختبارات الخاصة بهم في جميع المواد، وهذا من أجل النجاح فيها بمجهود كل طالب، ولهذا فقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن أن الطلاب سيدخلون لجان حقيقة بالفعل في المدارس ويتم إجراء الاختبارات كتابة.





مواعيد اختبارات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

- جاءت الحكومة مؤكدة على أن مواعيد الاختبارات الخاصة بطلاب الصف الأول والثاني الثانوي في الترم الثاني قد تم تحديدها من قبل وزير التربية والتعليم العالي.





- فقد أعلن أن الاختبار بهذا الفصل الدراسي سيكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة المجمعة في ورقة واحدة.





- ويتم الإجابة عليها من خلال اختيار أحد الاختيارات المتاحة تحت السؤال.





- ويقوم الطالب باختيار المناسب من هذه الإجابات وكتابته في البابل شيت الخاص بالطالب، وتتم هذه العملية في لجان مراقبة بشدة لمتابعة عملية غش الطلاب.





- مع قيام الدولة بمجموعة من الجهود المختلفة التي تتمثل في تعقيم المدارس واللجان لحماية الطلاب من خطر الإصابة بالعدوى.





تفاصيل جدول اختبارات الصف الأول الثانوي

- تم وضع اللغة العربية والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية مع بعضهم البعض في يوم 26 ابريل 2021، ومدة الاختبار ساعتين.





- ومادة اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والفلسفة والمنطق تم وضعهم في يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، ومدة الاختبار المجمع هذا ساعة ونصف فقط.





- ومادة الأحياء والكيمياء والفيزياء في يوم الأربعاء 28 أبريل، ومدة هذا الاختبار ساعة ونصف وفقا لما جاء عن جدول الاختبارات.





- يمكنك المتابعة مع المدرسة لمعرفة كل ما هو جديد حول مواعيد الاختبارات.



