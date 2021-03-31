"الإعلاميين" تنعي كمال الجنزوري: فقدنا رجلًا سياسيًا أصيلًا

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق، الذي توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض.





وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "فقدنا قيمة سياسية ووطنية عظيمة؛ح حيث كان الدكتور الجنزوري مثالًا يُحتذي به في الاجتهاد والإخلاص في العمل، حتى لُقب بوزير الفقراء لشدة رعايته لمحدودي الدخل، وكان رجلًا سياسيًا أصيلًا".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمنا وذويه الصبر والسُلوان.