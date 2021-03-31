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وزير الزراعة يعلن سعر توريد القمح خلال العام الحالي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم تضمن الحديث عن منظومة كارت الفلاح في إطار التحول الرقمي لمصر، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مشروع كارت الفلاح في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، والذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمكنه من الاستفادة من خدمات المدفوعات للكهرباء والغاز وغيره.

وأضاف "القصير"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المنظومة تمكن الفلاح من الحصول على القروض من البنك الزراعي بأسلوب ميسر وسهل، كما تمكن الوزارة من الحصر الجيد للبيانات وحصر المساحات المنزرعة وتصنيفها لرسم السياسات المرتبطة باحتياجات المناطق المختلفة بالأسمدة والمبيدات والتقاوي وخلافه، مناشدًا المزارعين بالتوجه لأقرب فرع للبنك الزراعي لاستلام الكارت الخاص بهم.

وتابع، أنه تم اليوم اعتماد سعر توريد القمح بواقع 725 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، و715 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23، و705 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5، ووزارة التموين قامت بوضع الضوابط والآليات لاستلام هذه الكميات، مناشدًا المزارعين بتوريد الكميات المنتجة للمنافذ من خلال منظومة التموين للحصول على اكثر كمية ممكنة من كميات القمح المنتجة.

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