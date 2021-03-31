موعد مباراة اتحاد جدة ضد الهلال فى الدوري السعودي

يواجه نادى اتحاد جدة نظيره الهلال يوم 9 إبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الهلال الدولي بالعاصمة السعودية الرياض فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة KSA سبورت السعودية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر نادى الهلال جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 24 جولة بينما يحتل نادي اتحاد جدة المركز الثالث.