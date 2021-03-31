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ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:06 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة من المسابقة.
وتلعب يوم السبت الموافق ٣ أبريل المقبل مباريات الجولة الثلاثين من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- مانشستر سيتي 71 نقطة
2- مانشستر يونايتد 57 نقطة
3 – ليستر سيتي 56 نقطة
4- تشيلسي 51 نقطة
5- وست هام 49 نقطة
6 – توتنهام 48 نقطة
7- ليفربول 46 نقطة
8 – إيفرتون 46 نقطة
9- أرسنال 42 نقطة
10 – أستون فيلا 41 نقطة
11- ليدز يونايتد 39 نقطة
12- كريستال بالاس 37 نقطة
13- وولفرهامبتون 35 نقطة
14- ساوثهامبتون 33 نقطة
15 – بيرنلي 33 نقطة
16-برايتون أند هوف ألبيون 32 نقطة
17 – نيوكاسل يونايتد 28 نقطة
18 – فولهام 26 نقطة
19 – وست بروميتش 18 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة
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