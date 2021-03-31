الإصابة تهدد نجم الزمالك بالغياب عن مواجهة المولودية





تهدد الإصابة واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة في الموقعة الهامة التي ينتظرها فريقه ضد مولودية الجزائر لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.





وكان عبد الله جمعة قد إشتكى من الإصابة على مستوى العضلة الضامة وذلك عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في مواجهة جزر القمر لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الكاميرون 2022.





وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته بشد في العضلة الضامة الأمر الذي قد يبعده عن مواجهة الفريق الجزائري المقرر لها السبت القادم.





ومن المُنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من السفر مع بعثة الزمالك للجزائر قبل مواجهة المولودية.