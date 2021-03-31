Advertisements

الإصابة تهدد نجم الزمالك بالغياب عن مواجهة المولودية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تهدد الإصابة واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من المشاركة في الموقعة الهامة التي ينتظرها فريقه ضد مولودية الجزائر لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكان عبد الله جمعة قد إشتكى من الإصابة على مستوى العضلة الضامة وذلك عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في مواجهة جزر القمر لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الكاميرون 2022.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته بشد في العضلة الضامة الأمر الذي قد يبعده عن مواجهة الفريق الجزائري المقرر لها السبت القادم.

ومن المُنتظر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من السفر مع بعثة الزمالك للجزائر قبل مواجهة المولودية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مولودية الجزائر عبدالله جمعة دوري أبطال أفريقيا الزمالك

أخبار تهمك

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 5 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الكشف عن الموعد النهائي لعودة علي معلول من الإصابة

منذ ساعة الا ربع

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صلاح يشترط على إدارة ليفربول من أجل البقاء

منذ ساعتين و 44 دقيقة

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هالاند يكشف وجهته المقبلة في الصيف

منذ أقل من ساعتين

ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

منذ أقل من ساعتين

رسائل عاجلة من دول الخليج لمصر.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستهدف ضم صخرة إيطالية

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

بشرى سارة للزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر

شبيبة القبائل يعلن غياب بن شعيرة لمدة أسبوع

نبأ سار للترجي قبل مواجهة الزمالك

الإصابات تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة دجلة في الدوري

قرار جديد من الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

تعرف على موعد مباراتي الزمالك ضد مولودية الجزائر وتونجيت في دوري الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

12:57 م

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

02:30 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان