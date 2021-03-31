مانشستر سيتي يتجاهل ميسي ويخطط لضم صفقة نارية





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تسعى للحصول على صفقة ضخمة خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادم.





ويسعى جوارديولا لتعزيز خط هجوم الفريق السماوي بعد تأكد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بنهاية الموسم عقب إنتهاء عقده وعدم رغبته في التجديد.





ونظرًا لإمكانية إستمرار ليونيل ميسي قائد البلوجرانا في ملعب الكامب نو وتمديد تعاقده وتفهم جوارديولا لهذا الأمر تم صرف النظر عن ضمه بعد أن كان الهدف الأول للفريق خلال موسم الإنتقالات القادم.





ويسعى السيتزينز إلى اللحاق بقطار الأندية الراغبة في ضم الهداف النرويجي الشاب إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند أو هاري كين لاعب توتنهام وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة سبورت الإسبانية.