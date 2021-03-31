Advertisements

ما لا تعرفه عن أضرار الإفراط في تناول الفلفل الأسود

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لكم في المقالة التالية الأضرار التي بسببها الإفراط بتناول الفلفل الأسود، بحسب تقرير صحي نُشر مؤخراً في أحد المواقع العالمية المختصة.

مشاكل في الجهاز الهضمي
يؤدي في الكثير من الأحيان إلى نزيف في الجهاز الهضمي. جراء مفعولها القوي للغاية. لذلك يُنصح بتناول الفلفل الأسود بكميات معتدلة.

امتصاص الأدوية والتفاعل معها
الفلفل الأسود لديه القدرة على التفاعل مع أنواع معينة من الأدوية والعلاجات، لذلك عند تناوله بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى زيادة أو تقليل تركيز هذه الأدوية في أجسادنا، ما يفقدها خاصيتها العلاجية.

خطير على النساء الحوامل
إذا تم تناوله بكميات كبيرة وعلى المدى البعيد، من الممكن أن يمنع حمل المرأة، أو يساعد في منع حملها. بالإضافة إلى أنه خطير على النساء الحوامل في فترات حملهن.

تقليل الحيوانات المنوية عند الرجال
بحسب الدراسات، يعمل على مهاجمة الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى قتل الكثير منها وتقليل أعدادها. لذلك يوصي الأطباء أن يتناول الرجال كميات قليلة أو معتدلة من الفلفل الأسود، حتى لا تتأثر خصوبتهم.

إحمرار الجلد والحساسية
 يسبب الحساسية والعطاس المستمر، وذلك بسبب مادة البيبيرين، التي تعمل على تحفيز النهايات العصبية داخل الأنف.

أخبار تهمك

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. هالاند يكشف وجهته المقبلة في الصيف

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الموت يُفجع الفنانة كندة علوش

منذ ربع ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رسائل عاجلة من دول الخليج لمصر.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. صلاح يشترط على إدارة ليفربول من أجل البقاء

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستهدف ضم صخرة إيطالية

منذ ساعة و 15 دقيقة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 18 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ يوم

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:29 م

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

12:57 م

الموت يُفجع الفنانة كندة علوش

03:28 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان