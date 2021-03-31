ما لا تعرفه عن أضرار الإفراط في تناول الفلفل الأسود

نقدم لكم في المقالة التالية الأضرار التي بسببها الإفراط بتناول الفلفل الأسود، بحسب تقرير صحي نُشر مؤخراً في أحد المواقع العالمية المختصة.





مشاكل في الجهاز الهضمي

يؤدي في الكثير من الأحيان إلى نزيف في الجهاز الهضمي. جراء مفعولها القوي للغاية. لذلك يُنصح بتناول الفلفل الأسود بكميات معتدلة.





امتصاص الأدوية والتفاعل معها

الفلفل الأسود لديه القدرة على التفاعل مع أنواع معينة من الأدوية والعلاجات، لذلك عند تناوله بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى زيادة أو تقليل تركيز هذه الأدوية في أجسادنا، ما يفقدها خاصيتها العلاجية.





خطير على النساء الحوامل

إذا تم تناوله بكميات كبيرة وعلى المدى البعيد، من الممكن أن يمنع حمل المرأة، أو يساعد في منع حملها. بالإضافة إلى أنه خطير على النساء الحوامل في فترات حملهن.





تقليل الحيوانات المنوية عند الرجال

بحسب الدراسات، يعمل على مهاجمة الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى قتل الكثير منها وتقليل أعدادها. لذلك يوصي الأطباء أن يتناول الرجال كميات قليلة أو معتدلة من الفلفل الأسود، حتى لا تتأثر خصوبتهم.





إحمرار الجلد والحساسية

يسبب الحساسية والعطاس المستمر، وذلك بسبب مادة البيبيرين، التي تعمل على تحفيز النهايات العصبية داخل الأنف.