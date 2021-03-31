نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 31-3- 2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 31-3-2021





تعرف على سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات شهر مارس





استقرت أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 خلال بداية التعاملات الصباحية، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار العالمي لأعلى مستوى في عام.. التفاصيل من هنا





سعر الذهب في مصر اليوم

استقرت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعدما تراجع في ختام تعاملات أمس نحو 12 جنيها .. التفاصيل من هنا



"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.44 %

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2021، وبالتالى تأثر الانتاج بالعرض والطلب بالأسواق.. التفاصيل من هنا

انخفاض عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال بنسبة 3.9%

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام عام 2020" ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 760.7 ألف فرد في عام 2020، مقابل 791.2 ألف فرد فى عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.. التفاصيل من هنا





تداول 27 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

قالت هيئة ميناء دمياط، إن حركة تداول السفن بالميناء شملت 27 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.. التفاصيل من هنا





وزيرة التعاون الدولي تدعو القطاع الخاص للمشاركة في جهود تمكين المرأة

استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من قيادات كبريات شركات القطاع الخاص، ضمن فعاليات يوم «ريادة الشركات»، الذي نظمته في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي.. التفاصيل من هنا





وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس اجتماعاً لمتابعة الاستعدادات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى ضمن مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم"بسانت كاترين، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين.. التفاصيل من هنا





وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة

صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية باطلاق مشروع قومى جديد للتنمية الزراعية المتكاملة.. التفاصيل من هنا





وزير الاتصالات يستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة؛ تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المستقبلية وسبل تعزيزها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.. التفاصيل من هنا





بدء صرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية عن شهر أبريل

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجاره الداخليه، لشركتا الجملة ( العامة والمصرية )، أكد رئيسا الشركتين أن المخازن التابعه لهم يقومون منذ 27 من الشهر الجاري بصرف كل مخصصات منافذ صرف السلع التموينية من مخازنها التي تنتشر في محافظات الجمهورية.. التفاصيل من هنا





وزارة التعاون الدولي تعقد ورشة عمل للتعرف على سياسات وقواعد البنك الأوروبي

عقدت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل للتعرف على سياسات وقواعد البنك الخاصة بعملية المشتريات التي سيتم استخدامها في تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، لضمان سير تنفيذ المشروع وفقًا للخطة الموضوعة.. التفاصيل من هنا







