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القصير يلن بدء تفعيل الزراعات التعاقدية لفول الصويا وعباد الشمس (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إنه في إطار توجه الدولة لتفعيل نظام الزراعات التعاقدية في ظل القانون رقم 14 لعام 2015، وافق مجلس الوزراء اليوم على البدء بتفعيل الزراعات التعاقدية بالنسبة لفول الصويا وعباد الشمس.

وأضاف "القصير"، خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع هيئة السلع التموينية ممثلة في الشركات التابعة لها على التعاقد على شراء محصول فول الصويا وعباد الشمس الذي يتم انتاجه بأسعار متميزة بواقع 8 آلاف جنيه لطن فول الصويا، و8.5 ألف جنيه لطن عباد الشمس.

وتابع، أن الهيئة تشجيعيًا لها على دفع ستتحمل تكلفة نقل المحصول من الأماكن البعيدة مثل توشكى وشرق العوينات لأماكن الاستلام، كما أن الوزراء ستحاول تقديم التقاوي للمزارعين وتحصيلها عقب انتهاء توريد المحصول.

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