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"محلية النواب" تطالب ممثل محافظة الجيزة ضرورة التدقيق في البيانات الخاصة بحصيلة الإعلانات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
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عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.

من جانبه، استعرض محمود فوزى سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، تفاصيل حصيلة الإعلانات بالمحافظة، موضحا أن المنظومة لديهم تعتمد علي 4 محاور، مجلس إدارة للاعلانات برئاسة المحافظ، ولجنة فنية للاعلانات وتٌعني بالتحصيل وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة، ولجنة للمعاينات وهناك لائحة موضوعه بالمحافظة تنظيم مسألة الإعلانات كاملة سواء فيما يتعلق بالمساحات والرسوم والتجديد، موضحًا أن إيرادات الإعلانات تصب في صالح حساب صندوق الخدمات في المحافظة.

وقال فوزي، إن الإيرادات المحصلة بلغت خلال عام 2018 2019 نحو 164.6مليون جنية، وبلغ المحصل خلال العام 2019 2020 نحو 155.7مليون جنية، ووصل المحصل للعام 20 21 حتي 28 من شهر فبراير الجاري بلغ نحو 119.7 مليون جنيه.

وأبدي النائب أحمد السجيني تعجبه من اختلاف الأرقام التي استعرضها ممثل محافظة الجيزة عما ورد إليه من وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلي أن هذه الإشكالية ظهرت سابقا في ملفي "النظافة والمواقف" داعيًا إلي ضرورة التدقيق في البيانات.

وقال السجيني، "اتفهم ذلك إذا كانت وزارة التنمية المحلية حصلت علي بياناتها من جهة أخري، لكن المصدر واحد وهو محافظة الجيزة".


وعاد محمود فوزي، موضحا أن المحصل من واجهات المحلات بمحافظة الجيزة متوسط 24 مليون جنيه سنويا.


من جانبه أوضح المستشار محمد ممدوح، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الإعلانات عبارة عن حلقة في صندوق الخدمات والتنمية المنشأ بموجب الإدارة المحلية ويعني الصندوق بمجموعة من المشاريع ومنها منظومة الاعلانات، مشيرًا إلي أن الكتاب الوزير التنمية المحلية في نهاية عام 2018 بموجب منظومة الاعلانات التي وضعتها محافظة القاهرة وتم تعميمها علي جميع محافظات الجمهورية بدأ جني ثماره في أواخر العام المالي 20192020.

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