بهذه الكلمات .. صلاح عبد الله يروج لمسلسله الجديد "قصر النيل"

روج الفنان صلاح عبدالله لمسلسله الجديد "قصر النيل"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر صلاح عبد الله صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد "قصر النيل"، ظهر فيها وهو برفقة الفنان أحمد مجدي والفنان نبيل عيسى، وعلق عليها قائلاً:"صباح الخير من قصر النيل مع أحمد مجدى ونبيل".



مسلسل "قصر النيل" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي، سامي مغاوري.



وتدور أحداث مسلسل" قصر النيل" في ستينيات القرن الماضى، حيث تقع جريمة كبيرة يجب حل لغزها ثم تتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.