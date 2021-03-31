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خطوات الاستعداد للولادة الطبيعية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الخطوات والطرق التي يجب اتباعها  من جانب الحوامل قبل الولادة استعدادا للولادة الطبيعية:

تجهيز حقيبة الولادة
تحتوي الحقيبة على غيارات الطفل وملابس ما بعد الولادة وفوط الحماية الشخصية، وكذلك يفضل أن يكون لديها أدوات لتعقيم سرة المولود.

التأكد من قياسات جسمك الحيوية
قياس ضغط الدم، وكذلك نسبة السكر، وأيضاً قياس درجة حرارة الأم، ونسبة الهيموجلوبين، والتأكد من نبضات قلب الجنين ووظائفه الحيوية من خلال السونار.

الحمام الدافئ
يجب أن تذهبي للولادة بجسم نظيف خاصة في منطقة خروج الجنين؛ حتى لا يتعرض للتلوث، ولا تنسيْ بالطبع العناية بنظافة وتعقيم المنطقة؛ استعداداً لخروج الجنين.

ممارسة الرياضة
عليك ممارسة تمارين التنفس العميق

التدرب على وضعية الولادة المناسبة
أثبتت الدراسات أن وضعية الوقوف والقرفصاء، وكذلك وضعية الجلوس أفضل من وضعية النوم على الظهر والاستلقاء عند الولادة

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