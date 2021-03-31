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محلل سياسي: الأوضاع السياسية في ليبيا دخلت مرحلة الاستقرار

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
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قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن الأوضاع السياسية في ليبيا بدأت تدخل مرحلة الاستقرار خاصة بعد تشكيل حكومة مؤقتة جديدة تسمى حكومة الوحدة الوطنية وتولى محمد يونس المنفي رئاسة المجلس الرئاسي، وأصبح رجل الأعمال عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الجديد ويمارس أعضاء الحكومة الجديدة عملهم حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح أن مستقبل المواطن الليبي أصبح مصب تفكير كل الشخصيات السياسية الموجودة على الساحة، مشيرا إلى أن الجميع اتفقوا بعد إجراء الانتخابات الأخيرة على مصلحة البلاد، مشيرا إلى سياسات الشخصيات السياسية في الوقت الحالي وعلى رأسهم حفتر خلقت مشاعر ايجابية لدى الليبيين، حيث يتمسك القائد العسكري بفكرة أن اتفاق الصخيرات كان ضد ليبيا، مما جعله يحارب النظام الإرهابي لحكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في طرابلس.


وأضاف المحلل السياسي، في ببان صحفي أن الجميع بات يعمل من أجل استقرار مستقبل البلاد كما يستعد عدد كبير للانتخابات الرئاسية المقبلة من بينهم المشير خليفة حفتر خاصة وأنه يحظى بشعبية كبيرة بين الليبيين ولديه فرصة كبيرة للفوز، موضحا أنه نسبة نجاح تتزايد خاصة مع دعم القبائل المحلية ومعظم المدنيين في ليبيا موقف ومبادرة حفتر لتشكيل سلطة مدنية في ليبيا.

وأشار إلى أن  رفض اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة جديدة بعد انتهاء فترة الحكومة الحالية هو نقطة الانطلاق لتجاوز الأزمة التي عصفت بالبلاد خاصة وأن الهدف هو إنشاء دولة جديدة تهتم فيها السلطات بتحقيق مصالح الناس والحفاظ على القيم الثقافية للبلاد، وليس الانخراط في الإرهاب وإراقة الدماء.

وتابع الخطاب، أن المجتمع الليبي على استعداد لتسليمه مصير البلاد خاصة وأنه ليس لديه أي خطط للاستيلاء على السلطة والحكم وحده كما فعل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بل ستُنتخب السلطات بطريقة ديمقراطية خالصة.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لن يتمكن من المشاركة في انتخابات ديسمبر المقبلة، لأنه خسر الانتخابات في المنتدى الليبي للحوار السياسي.

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