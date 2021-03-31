ماكرون يخاطب شعبه بشأن وضع البلاد في ظل جائحة كورونا

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيلقي خطابًا متلفزًا إلى الأمة مساء الأربعاء، حيث تهدد موجة ثالثة سريعة الانتشار من إصابات كورونا المستشفيات التي تديرها.





ولم يذكر قصر الإليزيه ما إذا كان ماكرون سيعلن المزيد من القيود لمواجهة الفيروس حيث بلغ عدد الوفيات في البلاد 100 ألف. كما ارتفع عدد المصابين بكورونا في العناية المركزة بمقدار 98 يوم الثلاثاء ليتجاوز عتبة 5000، وهو أعلى رقم هذا العام. ويقول خبراء الصحة العامة إن العبء الملقى على العناية المركزة دليل على أن مجموعة القيود الحالية ليست كافية.





تخضع فرنسا لحظر تجول ليلي منذ منتصف ديسمبر وفي أجزاء من البلاد، بما في ذلك باريس، وتم تقييد حركة المواطنين وإغلاق بعض المتاجر غير الضرورية. كما تم إغلاق الحانات والمطاعم ودور السينما منذ شهور. وقالت عمدة باريس آن هيدالغو لتلفزيون بي إف إم إنه يجب إغلاق المدارس.



