طرق تنظيف خاتم الزفاف والعناية به

نقدم لك في السطور التالة طريقة تنظيف خاتم الزفاف الماسي والعناية به، فمن المفضل تنظيف الخاتم مرتين في السنة وتتمثل افضل طريقة في التالي:





انقعي الخاتم لمدة 20 إلى 40 دقيقة.

افركي الحجر بنعومة بفرشاة ناعمة.

اغسليه بمياه جارية دافئة.

عند الحاجة يمكنك أن تكرري العملية.

بالإضافة إلى سائل جلي الصحون يمكنك استعمال الشامبو أو سائل غسل الجسم. لكن مهما كان خيارك تجنبي أي محلول مرطب، لأن المرطبات تترك طبقة على الخاتم، وهو ما تحاولي تجنبه في الدرجة الأولى.

تجنّبي الفوط الورقية، عند تنشيف الخاتم لأنها يمكن أن تجرح المعدن، واستعيضي عنها بفوط ناعمة مصنوعة من القطن.