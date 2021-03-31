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الموت يُفجع الفنانة كندة علوش

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة كندة علوش عن وفاة عمتها رانية علوش، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لعمتها الراحلة، وعلقت عليها قائلة :"
بعد يومين من رحيل زوجها ورفيق عمرها المرحوم غسان قطرنجي، انتقلت إلى رحمة الله عمتي الغالية حبيبتي رانية علوش".

وتابعت كندة علوش قائلة :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون لله ما أخد وله ما أعطى، يارب ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة".

و اختتمت كندة علوش كلامها قائلة:"عزائي لأبناء عمتي كندة ونعمة ومحمد وباسمة وفرح وياسمين الله يصبركم ويكون معكم".

وفي سياق آخر، عرض للفنانة كندة علوش مؤخرًا حكاية "ضى القمر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والحكاية من إخراج أحمد حسن، وهي بطولة محمد شاهين، محمد علاء، وكوكبة مميزة من النجوم، وناقشت الحكاية ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، كما تناولت كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وذلك من خلال قصص مختلفة.
الموت يُفجع الفنانة كندة علوش
الموت يُفجع الفنانة كندة علوش

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