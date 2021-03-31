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تعرف على أعراض سرطان المعدة
الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:24 م
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ننشر لكم في السطور التالية أعراض سرطان المعدة، حيث يمكن رصد عدة أعراض تؤدي لإصابة الشخص بسرطان الموصل المعدي المريئي وسرطان المعدة، ولعل أبرزها:
- التعب والإرهاق.
- الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.
- الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.
- الشعور بحرقة الفؤاد الشديدة والدائمة.
- الإصابة بعسر هضم شديد ودائم.
- الشعور بغثيان دائم ودون سبب واضح.
- الألم بالمعدة.
- القيء المستمر.
- فقدان الوزن غير المبرر.
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