تعرف على أعراض سرطان المعدة

ننشر لكم في السطور التالية أعراض سرطان المعدة، حيث يمكن رصد عدة أعراض تؤدي لإصابة الشخص بسرطان الموصل المعدي المريئي وسرطان المعدة، ولعل أبرزها:





- التعب والإرهاق.

- الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

- الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

- الشعور بحرقة الفؤاد الشديدة والدائمة.

- الإصابة بعسر هضم شديد ودائم.

- الشعور بغثيان دائم ودون سبب واضح.

- الألم بالمعدة.

- القيء المستمر.

- فقدان الوزن غير المبرر.