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أمريكا تحصل على تعويضات من السودان لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة يو إس.إس كول

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:33 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة يو إس.إس كول، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق منفصل، وقع السودان والبنك الدولى اتفاقا لسداد متأخرات ديون السودان لدى البنك الدولى بعد نحو ثلاثة عقود.

 

وقال رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، فى كلمة حلال احتفال اقيم بالخرطوم اليوم (الجمعة)، "إننا نحتفل اليوم بالبدء فى إعفاء الديون وفتح الباب أمام التمويل الخارجى".

 

وأضاف "نتعهد لشعبنا ولشركائنا الدوليين بالمضى قدما فى التخطيط للاستفادة من مصادر التمويل لاقامة مشروعات تنموية كبرى لتحقيق العدالة الاجتماعية".

 

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، خلال كلمته فى الاحتفال، "إن تسوية المتأخرات لدى البنك الدولى يتيح للسودان الحصول على تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات تمويل أخرى".

 

وعبر ابراهيم عن امتنان بلاده للولايات المتحدة الأمريكية التى يسرت تسديد متأخرات ديون السودان لدى البنك الدولى من خلال تقديم قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار.

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الكلمات المفتاحية

تعويضات السودان والبنك الدولى السودان أمريكا

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