كارتيرون يعالج مشكلات الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر





كثف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك التدريبات البدنية للاعبي القلعة البيضاء من أجل زيادة اللياقة البدنية قبل المواجهة المصيرية ضد مولودية الجزائر.





ويبدو نادي الزمالك في حالة فنية جيدة بعض القضاء على كافة السلبيات التي كانت توجد قبل قدوم الفرنسي الذي يسعى إلى تحقيق ما أقرب بالمعجزة حيث يتطلب الفوز على الفريق الجزائري في الجولة القادمة وتونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة مع خسارة المولودية من الترجي.





وإشتكى كارتيرون من تراجع لياقة اللاعبين عقب عودته إلى منصبة للمرة الثانية قبل أن يشدد على ضرورة رفع مستوى اللياقة خلال الأيام المقبلة.





وأظهر كارتيرون سعادة كبيرة بتحسن الحالة النفسية للاعبين المنضمين للمنتخب المصري والتعافى من الهزيمتين المتتاليتين أمام فريق نادي الترجي في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات.