البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات جنوب آسيا 7.2 % خلال 2021

قال البنك الدولي في تقرير صدر اليوم إن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة ستكون سهلة لبعض دول جنوب آسيا بقيادة الهند التي واجهت صعوبات بالغة في صورة زيادة الفجوة بين الدخول وتراجع فرص الحصول على التعليم في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بحسب "د ب ا".





ويتوقع البنك نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 7.2% بعد انكماشها بمعدل 5.4% من إجمالي النتتج المحلي خلال العام الماضي. وبحسب البنك فإن الهند وبنجلاديش ستمثلان قاطرة النمو الاقتصادي للمنطقة خلال العام الحالي مع توقع تحقيق معدل نمو تاريخي في العام المقبل.





وأشارت "بلومبيرج" إلى أن نجاح دول جنوب آسيا في احتواء الجائحة من خلال إجراءات الإغلاق وغيرها من القيود إلى جانب السياسات النقدية والمالية ساهم في تحسين النظرة المستقبلية الاقتصادية للمنطقة. في الوقت نفسه حذر البنك الدولي من أن التعافي الاقتصادي لدول المنطقة مازال هشا وعرضة للمخاطر.





من ناحيته قال هارتفيج شافر نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا إن "الجائحة لم تتم السيطرة عليها حتى الآن .. ودول جنوب آسيا تحتاج إلى تعزيز برامج التطعيم لديها واستثمار مواردها الشحيحة بطريقة حكيمة لوضع أساس لمستقبل أكثر شمولا ومرونة".







