رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها على "فيس بوك" يستعرض تفاصيل طقس الخميس الموافق 1 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60 % تقريبًا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبًا).

- أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبًا).

-نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.



