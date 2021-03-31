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رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها على "فيس بوك" يستعرض تفاصيل طقس الخميس الموافق 1 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (60 % تقريبًا).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة (50% تقريبًا).
- أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20% تقريبًا).
-نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.
رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد
رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

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