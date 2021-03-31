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وفاة امرأتين و3 أطفال غرقا إثر انقلاب قاربهم قبالة ليبيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:58 م
غرق قارب - صورة أرشيفية
غرق قارب - صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وفاة امرأتين و3 أطفال غرقا إثر انقلاب قاربهم قبالة ليبيا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم غرقا قبالة السواحل الليبية فى أحدث كوارث القوارب التى تقل مهاجرين ولاجئين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا.

 

وقال المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط فينسنت كوشيل  فى بيان أمس الثلاثاء أنه تم إنقاذ 60 شخصا فى عملية ما زالت مستمرة منذ صباح اليوم من قبل خفر السواحل الليبى وصيادين محليين وتم نقلهم إلى بلدة الخمس الليبية الشاطئية على بعد حوالى 100 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

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وفاة امرأتين قارب قارب سواحل ليبيا

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