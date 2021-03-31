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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لملاقاة المريخ السوداني يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

وأستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة المريخ في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

وسيكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، جونيور أجاي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، ويطمح في تحقيق الفوز والعودة إلي القاهرة بالثلاث نقاط، من اجل حسم الصعود بشكل رسمي إلي دور الثمانية.

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