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بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وصلت مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا للسفر إلى السودان استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم السبت المقبل.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان برئاسة خالد الدرندلي عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة فريق المريخ.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة  الفريق الأحمر لمواجهة المريخ السوداني والتي تضم كلًا من :-

محمد الشناوي واحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات واليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق و والتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

واختتم ‎ الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء بالقاهرة، قبل السفر إلى السودان في الرابعة عصرا استعدادا لمباراة المريخ ، المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

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