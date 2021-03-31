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بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان
الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:01 م
علي نبوي
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وصلت مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا للسفر إلى السودان استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم السبت المقبل.
وتطير بعثة الأهلي إلى السودان برئاسة خالد الدرندلي عصر اليوم الأربعاء على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة فريق المريخ.
وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق الأحمر لمواجهة المريخ السوداني والتي تضم كلًا من :-
محمد الشناوي واحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات واليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق و والتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
واختتم الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء بالقاهرة، قبل السفر إلى السودان في الرابعة عصرا استعدادا لمباراة المريخ ، المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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