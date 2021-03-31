Advertisements

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن صرف إعانات العاملين في السياحة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار المنعقد بتاريخ 28/3/2021، فى شأن آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتضمنت آليات دعم القطاع السياحى الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى جلستيه رقمى 111 و123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، وكذا الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار في إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الازمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضًا.

وتضمنت الآليات أيضًا الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهرًا، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021، بدلًا من 1 مايو 2021، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

الموت يُفجع الفنانة كندة علوش

منذ ساعة و 17 دقيقة

ساسي يفاجئ الزمالك بطلب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. هالاند يكشف وجهته المقبلة في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وصية بشأن "السيسي".. 7 رسائل بارزة عن كمال الجنزوري

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ يوم

تصريح عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا الصينية

منذ حوالي 4 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 18 ساعة

رسائل عاجلة من دول الخليج لمصر.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:38 م

عاجل.. أول تعليق من إثيوبيا بعد تصريحات السيسي عن سد النهضة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

08:08 ص

عاجل.. 11 قرار جديد من رئيس الوزارء خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي

02:29 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

الموت يُفجع الفنانة كندة علوش

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان