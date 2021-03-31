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وزير الإسكان يعلن تفاصيل تطوير منطقة سور مجرى العيون الأثرية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" في مصر القديمة، إن أعمال التطوير بالمشروع، تشمل تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجاري فندقى، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية.

جاء ذلك خلال جولة الوزير لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذي لمكونات المشروع المختلفة، ورافقه فى الجولة التفقدية، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يأتي ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط في محافظة القاهرة، وذلك في إطار تطوير القاهرة التاريخية لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، والارتقاء بمستوى مدينة القاهرة، والسماح لها بالعودة لممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي.

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