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qiyas | برقم السجل المدني الاستعلام عن رابط موقع قياس الخاص بإعلان نتائج القدرات العامة الفترة الثانية للطلاب السعوديين 1442

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:05 م
قياس
قياس
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qiyas | برقم السجل المدني الاستعلام عن رابط موقع قياس الخاص بإعلان نتائج القدرات العامة الفترة الثانية للطلاب السعوديين 1442 

برقم السجل المدني الاستعلام عن رابط موقع قياس الخاص بإعلان نتائج القدرات العامة  الفترة الثانية، ازدادت عمليات البحث من خلال محرك البحث الشهير والعالمي جوجل في هذه الساعات عن رابط موقع قياس إعلان نتائج القدرات العامة للطلاب السعوديين بعد أن قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن نتائج الطلاب في اختبارات القدرة العامة عبر الموقع الالكتروني قياس التابع لهم فيمكن الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم السجل المدني الخاص بك، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الدخول على رابط الاستعلام لمعرفة النتيجة، ومن الجدير بالذكر بأن الموقع قد قام بعمل تحديثات، حيث أنه يشهد عمليات بحث من قبل الطلاب بصورة مكثفة ففي حالة عدم فتح الموقع يرجى المحاولة مرة أخرى لكي تتمكن من الحصول على النتيجة.

نتائج اختبارات القدرات العامة للطلاب بالسعودية 
يبحث الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية 1442 عن نتائج اختبار القدرات العامة الفترة الثانية نظرا لأهميتها البالغة حيث تمثل شرط اساسي لدخول الطلاب في المرحلة الجامعية وحصول الطلاب على درجة النجاح في الاختبار، وقد اجرى الطلاب هذه الاختبارات وسط إجراءات احترازية مشددة حيث قد أقرتها وزارة التعليم السعودي مع هيئة التقويم في التعليم والتدريب، وقد جاء ذلك نظرا لوجود فيروس كورونا الذي قد اجتاح البلاد وأثر بشكل كبير على الأشخاص وحتى على العملية التعليمية.

كيفية  الاستعلام عن رابط نتائج قياس القدرات العامة 1442
للاستعلام عن رابط نتائج قياس القدرات العامة يجب اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة وإليكم هذه الخطوات:

- يجب الدخول أولا على الموقع الرسمي لنتائج قياس القدرات العامة للطلاب.

- يجب بعد ذلك كتابة رقم السجل المدني الخاص بك.

- يجب بعد ذلك تسجيل كلمة المرور.

- يجب بعد ذلك الضغط على المربع الخاص بكلمة أنا لست روبوت.

- يجب بعد ذلك الدخول على كلمة عرض النتائج والضغط عليها وسوف تظهر النتيجة مباشرة أمامك على الشاشة ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

qiyas | برقم السجل المدني الاستعلام عن رابط موقع قياس الخاص بإعلان نتائج القدرات العامة الفترة الثانية للطلاب السعوديين 1442 

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نتائج القدرات 1442 موقع قياس قياس

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