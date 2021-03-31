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"الملا": استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول حريصة على تمكين المرأة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
شريف بدر
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شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية -عبر تقنية الفيديوكونفرانس -فى فاعليات الندوة الافتراضية التى عقدت تحت عنوان (المرأة هى الطاقة She is Energy ) وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في صناعة البترول والغاز.

وأكد الوزير فى كلمته الافتتاحية أن تمكين المرأة أمر هام للغاية وتوليه الدولة الاهتمام والتفعيل المناسب فالمرأة تمثل حوالى 50% من عدد سكان مصر ودورها وتمكينها جزء هام فى رؤية مصر 2030 والتى تتضمن المساواة بين الجنسين، وتمكين وتحسين حقوق المرأة كواحدة من أهم أسس تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائماً ما يقدم الدعم للمرأة المصرية واتضح ذلك منذ توليه الرئاسة بما يدعم تواجدها ويضمن تلبيه احتياجاتها وحصولها على حقوقها، مشيراً إلى أن مصر استطاعت على مر السنوات أن تحقق خطوات ثابتة نحو تحقيق المساواة من خلال استراتيجية وطنية موجهة لتمكين المرأة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويتضح هذا فى تمثيلها بنسبة 25% من التشكيل الوزارى الحالى، وأشار إلى التزام قطاع البترول والغاز المصرى برؤية مصر 2030 والتى تتضمن تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومساعدتها على تحقيق تطلعاتها ، حيث تمثل المرأة حالياً 30% من إجمالى العاملين وأكثر من 33% منهن فى مناصب قيادية وتنافسن بقوة ولهن دور فعال فى مختلف المواقع والحقول وتحقيق قصص النجاح.

ولفت الوزير إلى أنه مع انطلاق استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول من أجل ضمان تحقيق النمو، كان تمثيل المرأة 40% فى مختلف البرامج ، وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة تواصل لتحقيق المساواة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وتوفر هذه الوحدة الآليات والسياسات اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية على أساس وفرص متساوية.

نظم فاعليات الندوة إيجبت أويل أند جاز بحضور عدد من القيادات بالشركات البترولية العالمية والمحلية وشهدت الندوة حضوراً وتفاعلاً متميزاً من المشاركين.

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وزير البترول قطاع الطاقة قطاع البترول المرأة والطاقة المرأة المصري

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