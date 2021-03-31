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نصائح مهمة للعناية بالبشرة.. اتبعيها
الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:00 م
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نقدم لك أهم النصائح الضرورية للعناية بالبشرة وحمايتها من الشوائب والأتربة، وللحصول علي بشرة مشرقة ولامعة وناعمة، ومن النصائح التالي:
1- ترطيب البشرة
-استخدام مرطب فعال للبشرة، وشرب الكثير من الماء، أي ما لا يقل عن سبعة الى ثمانية أكواب من الماء يومياً.
- غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك، ويفضل أن يكون خالياً من الزيوت للبشرة الدهنية، ومرطباً لطيفاً للبشرة الجافة.
- احرصي على تنظيف وجهك مرتين يومياً، في الصباح والمساء.
2- واقي الشمس
- إذا كنت معرضة لأشعة الشمس بكثافة استخدميه سيحمي بشرتك.
- ضعي واقي الشمس قبل ربع ساعة من خروجك من المنزل.
- تناولي الفواكه كالبطيخ والمانغا والتوت والليتشي.
3- مكياج بسيط
يؤدي استعمال مستحضرات المكياج بشكل مفرط الى زيادة فرص ظهور حب الشباب والبثور لذا يجب استخدام اقل أدوات المكياج.
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