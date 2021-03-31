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نصائح مهمة للعناية بالبشرة.. اتبعيها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
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نقدم لك أهم النصائح الضرورية للعناية بالبشرة وحمايتها من الشوائب والأتربة، وللحصول علي بشرة مشرقة ولامعة وناعمة، ومن النصائح التالي:

1- ترطيب البشرة
-استخدام مرطب فعال للبشرة، وشرب الكثير من الماء، أي ما لا يقل عن سبعة الى ثمانية أكواب من الماء يومياً.
- غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك، ويفضل أن يكون خالياً من الزيوت للبشرة الدهنية، ومرطباً لطيفاً للبشرة الجافة. 
- احرصي على تنظيف وجهك مرتين يومياً، في الصباح والمساء.

2- واقي الشمس
- إذا كنت معرضة لأشعة الشمس بكثافة استخدميه سيحمي بشرتك. 
- ضعي واقي الشمس قبل ربع ساعة من خروجك من المنزل. 
- تناولي الفواكه كالبطيخ والمانغا والتوت والليتشي.

3- مكياج بسيط
يؤدي استعمال مستحضرات المكياج بشكل مفرط الى زيادة فرص ظهور حب الشباب والبثور لذا يجب استخدام اقل أدوات المكياج.

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