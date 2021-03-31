نصائح مهمة للعناية بالبشرة.. اتبعيها

نقدم لك أهم النصائح الضرورية للعناية بالبشرة وحمايتها من الشوائب والأتربة، وللحصول علي بشرة مشرقة ولامعة وناعمة، ومن النصائح التالي:





1- ترطيب البشرة

-استخدام مرطب فعال للبشرة، وشرب الكثير من الماء، أي ما لا يقل عن سبعة الى ثمانية أكواب من الماء يومياً.

- غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك، ويفضل أن يكون خالياً من الزيوت للبشرة الدهنية، ومرطباً لطيفاً للبشرة الجافة.

- احرصي على تنظيف وجهك مرتين يومياً، في الصباح والمساء.





2- واقي الشمس

- إذا كنت معرضة لأشعة الشمس بكثافة استخدميه سيحمي بشرتك.

- ضعي واقي الشمس قبل ربع ساعة من خروجك من المنزل.

- تناولي الفواكه كالبطيخ والمانغا والتوت والليتشي.





3- مكياج بسيط

يؤدي استعمال مستحضرات المكياج بشكل مفرط الى زيادة فرص ظهور حب الشباب والبثور لذا يجب استخدام اقل أدوات المكياج.