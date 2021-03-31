تشكيل إسبانيا المتوقع لمباراة كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022





يخوض المنتخب الأسباني اليوم الأربعاء مواجهة مرتقبة حينما يواجه منتخب كوسوفو في المباراة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.





ويدخل المنتخب الاسباني المباراة من أجل تحقيق الإنتصار وذلك لتحسين الوضع خاصةً بعد أن حصد أربعة نقاط من أول مباراتين بالتعادل في الجولة الأولى والفوز في الجولة الثانية على جورجيا.





ومن المُنتظر أن تكون تشكيلة اللاروخا على النحو التالي :-

حراسة المرمى: أوناي سيمون.





خط الدفاع: جوردي ألبا، سيرجيو راموس، إيريك جارسيا ولورينتي.





خط الوسط: رودري، بيدري وكوكي.





خط الهجوم: داني أولمو، موراتا وفيران توريس.