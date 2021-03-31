عادل علاء يفاجئ الجمهور في رمضان بـ"وكاندا شو"

كشف الممثل الصاعد عادل علاء، عن مفاجأة سارة لجمهوره ومتابعيه، بالمشاركة في أولى المسلسلات التليفزيونية خلال شهر رمضان المبارك المقبل "وكاندا شو".





ويشارك الممثل الصاعد والبلوجر، عادل علاء بعدد من الشخصيات في المسلسل الذي سيتناول عدد من القصص على مدار شهر رمضان.





وأنهى عادل علاء تصوير 4 حلقات من المسلسل ويتبقى له حلقة وحيدة ليكون إجمالي الحلقات التي صورها خمس حلقات ويظهر فيها بشخصيته.





وتأتي باقي الحلقات بشخصيات مختلفة يجسدها ويشارك فيها بنفسه، ويناقش سيناريو المسلسل عادات خاطئة يفعلها البعض في شهر رمضان ويتناولها بشكل كوميدي.





ومن جانبه أكد عادل علاء، أنه سيستغل الشعبية التي يجدها على السوشيال ميديا واستغلال شهر رمضان، من أجل تقديم مادة مفيده ودروس نراها في حياتنا اليومية.



