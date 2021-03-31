اعتماد 3 كليات من ضمان جودة التعليم بجامعة الأزهر



وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد فكري خضر؛ لتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات، كما قدم التهنئة للدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق؛ بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، وللدكتور عصام أبو النجا؛ لتعيينه عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات، وللدكتورة آمال السباعي؛ لتعيينها عميدة لكلية التمريض.





كما قدم المجلس العزاء لأسر ضحايا قطاري سوهاج، داعيًا المولى -عز وجل- بأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، وثمن المجلس قيام وفد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة بأسيوط، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية طب الأزهر بأسيوط؛ والدكتور عصام الدين محمد عميد كلية طب بنات الأزهر بأسيوط، بزيارة مصابي حادث قطاري سوهاج.



وقدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ التهنئة إلى الكليات الثلاث التي اعتمدت.