"تحريف فظيع".. تامر فرج يُعلق على برومو "الملك أحمس"





انتقد الفنان تامر فرج أبطال مسلسل "الملك أحمس" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بسبب ظهورهم بالشعر والذقن خلال الأحداث، وهذا كان غير مستحب بالنسبة للمصريون القدماء، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر فرج مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"مساء الخير أنا تامر فرج ممثل مصري اعتز بالفن المصري بتاعنا والكفأة والجودة اللي وصلنا ليها حتى الآن".



وتابع تامر فرج قائلاً :"وفي نفس الوقت أنا كنت مرشد سياحي لمدة ١٥ سنة ورجل أثري اعشق الآثار ودرست الآثار طول حياتي وأنا النهاردة هتكلم اكتر كأثري عن كممثل مصري".



وأضاف تامر فرج :"بالنسبه لمسلسل الملك أحمس اللي بيقوم بيه الزميل العزيز عمرو يوسف ومن تأليف الاخ العزيز خالد دياب ومن إخراج الصديق العزيز حسين المنباوي أولاً التوليفة دي في حد ذاتها بجانب النجوم المشاركين في هذا العمل توحي بإن العمل ده أكيد إن شاء الله هيكسر الدنيا ويبقى عمل قوي جدًا جدًا التوقعات دي زادت اكتر لما شوفت البرومو اللي نزل من الشركة المنتجة واضح انه في مجهود قوي جدًا من شركة سينرجي وشركة اروما المنتجين لهذا العمل، وفي تكنولوجي جبارة هترفع مستوى هذا العمل جدًا وهتجعله عمل عالمي بإذن الله على المستوى اللي يستحقه، قصة هذا العمل وهي قصة كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ عن كفاح المصريين ضد الهكسوس".



وواصل تامر فرج كلامه قائلاً :" كل هذا الجمال في الصورة والشكل يشوبه شائبة صغيرة جدًا مككن صناع العمل عدت عليهم كأنها تفصيلة مش مهمة إيه يعني لما يكون بطل العمل وابطال العمل المصريين مربيين شعرهم ودقنهم عادي إيه المشكله لما يبقى عندنا النجمات شعرهم مصبوغ عادي لما ممثلة تحب تطلع حلوة وممثل يحب إنه يطلع وسيم دي تفصيلة صغيرة أحب اقولكم هنا كأثري واغير على التاريخ المصري والآثار المصرية لاء دي تفصيلة مش بسيطة وكنت ارجو إن انتوا تتداركوها".



واستطرد قائلاً :"دي تفصيلة تعتبر في الآثار تدنيس وتشويه الأجناس والأعراق الجنس المصري القديم كان يعتبر الشعر نوع من النجاسة لذبك مكنش ينفع ان المصري يسيب دقنه او شعره وكان بيبقى حليق الرأس والوجه تمامًا خاصة الفرعون؛ لأنه اقدس جسم على وجه الأرض لذلك مينفعش يدنسه شعر وبالتالي مينفعش ملك مصري قديم يطلع بدقنه او بشعره ده تحريف فظيع بالنسبة الآثار والتاريخ".



وعلق تامر فرج على الفيديو قائلاً :" إن شاء الله مسلسل الملك أحمس يكسر الدنيا و مجهود عظيم لكن حرام حرام حرام المجهود ده يبوظ عشان تفصيله صناع العمل فاكرينها بسيطه اللى يعرفنى يعرف إني مش بتاع تريندات وكافي خيري شرى وفى حالي".



وأضاف تامر فرج :" إنما محروق دمى كرجل آثار بغير على تاريخ و آثار بلدي،اتمنى التوفيق لصناع العمل و مجهودهم العظيم لكن كان لابد من تدارك ذلك الخطأ الفادح لأن العالم كله عينه علينا و مش هيعدولنا الأخطاء دي".