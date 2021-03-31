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"القابضة للكهرباء" من البرلمان تؤكد أهمية إلزام المعلنين باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد المهندس أشرف عطا رئيس قطاع المراقبة الفنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، أهمية إلزام المعلنين باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجدد عبر الألواح الشمسية لإنارة الإعلانات.

وشدد رئيس قطاع المراقبة الفنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، علي أهمية وجود كود للإعلانات بأنواعها المختلفة سواء التجارية أو علي الطرق من حيث المساحات والأبعاد والرسم الهندسي لتيسير عمليات الترخيص.

وحول طريقة المحاسبة أوضح رئيس قطاع المراقبة الفنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك 9 شركات توزيع علي نطاق الجمهورية، وبعض الاعلانات تستمد التيار علي شبكة الإنارة العامة (العمود الكهربائي) وتكون طريقة المحاسبة في هذه الحالة طبقا لقيمة الكيلو وات ساعة للإنارة العامة، وتحصلها الشركة عن طريق المحافظة.

وهنا علق النائب أحمد السجيني بتأكيده أنه بالطبع حال عدم توريد المحافظات لشركات الكهرباء الرسوم الخاصة بالإنارة، فأن الكهرباء في المقابل لا تقوم بسداد حصيلة النظافة المحصلة علي فواتير الكهرباء، لتترك المحافظة الوضع علي حاله، ونظل في الحلقة المفرغة، ليأتي إلينا السائح ويجد الشوارع غير نظيفة، وكل ذلك نتيجة العلاقات المشوهة لدينا.

من جانبها أشارت إلهام محمد درويش نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه يشترط أن يضمن المعلن موافقة الوحدة المحلية، ليتم استكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي له، ويحاسب والأسعار الاستثمارية وكأعلي شريحة في الاستهلاك، وتقوم الشركة بالتحصيل مباشرة من المعلن.

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