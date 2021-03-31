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ورشة عمل تدريبية لطالبات آداب عين شمس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش برئاسة الدكتورة هند الهلالي مدير الوحدة ورشة عمل تدريبية ( ويندو) لطالبات كلية الاداب بجامعة عين الشمس وذلك كأحد أنشطة الوحدة مارس من كل عام بمناسبة شهر المرأة.

جاء ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب، ا. د رشا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث قامت بتدريب الطالبات ا. اماني عبدالعال اخصائي نفسي اكلينكي واستشاري تدريب مدربات ويندو؛ ويعد الويندو هو تدريب دفاع عن النفس للفتيات والسيدات ضد العنف والتحرش من خلال مجموعة من التدريبات النفسية لزيادة الثقة بالنفس والقدرة علي المواجهة وزيادة الأدراك والوعي بالحدود الشخصية بالأضافة ألي مجموعة من التدريبات الجسدية للخروج من مواقف الخطر، واختتمت الورشة بتدريب كل فتاة علي كسر خشبة كنجاح لما تم التدريب عليه ورمزية للتغلب على جميع الصعاب بالإدارة والتدريب.

ويتم تكرار ورشة العمل بشكل دوري مجانا لطالبات جامعة عين شمس ويمكن الاشتراك من خلال مقر وحدة مناهضة التحرش بالجامعة.

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