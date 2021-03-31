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شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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يُعد المتحف القومي للحضارة المصرية أحد مشاريع الدولة المصرية الواعدة، والتي نالت اهتمام من القيادة السياسية، حيث سيتم نقل مومياء 22 ملكًا مصريًا إلى المتحف يوم السبت 3 أبريل، ويصاحب الموكب افتتاح المتحف.

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صور للقطع الأثرية المعروضة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية والتي تُنشر للمرة الأولى قبل افتتاح المتحف رسميًا.

واحتوت قاعة العرض الرئيسي للمتحف -حسب ما أظهرت الصور- على قطع أثرية من مختلف العصور المصرية، والتي تتسلسل حسب التطور الحضاري المصري من العصور المصرية القديمة، وحتى العصر الحديث عصر أسرة محمد علي باشا.

ويستطيع الزائر من خلال تلك القطع أن يحصل على فكرة متكاملة عن الحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر العصور بدءً من عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصر المصري القديم ثم العصر اليوناني روماني ثم الفترة القبطية ثم العصر الإسلامي بتنوعه الفريد، ثم العصر الحديث والمعاصر إضافة إلى ما توارثه المصريون من تراث شعبي.

والمتحف القومي للحضارة المصرية نشأت فكرة إنشاؤه عام 1982م، حينما أعلنت منظمة اليونسكو بناء على طلب الحكومة المصريه عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة فى أسوان، والمتحف القومى للحضارة المصرية بالقاهرة، تم الإعلان عن مسابقة معمارية لتصميم المتحف، حيث اختير التصميم الحالى وهو لمهندس معماري مصري، وسيناريو العرض كان لمتخصص ياباني.

وأسفرت الجهود المشتركة عن اختيار الموقع الحالي في منطقة الفسطاط والذي تم اختياره عام 1999م، بدلًا من أرض الجزيرة التي كان قد تم تحديدها سابقًا، وتعرف حاليا باسم دار الأوبرا المصرية.

وتم وضع حجر الأساس للمتحف عام 2002 بعد أعمال الحفائر التى تمت بالموقع فى عام 2000، وتهدف الجهود المشتركة لليونسكو والحكومة المصرية بشكل جماعى إلى إنشاء متحف يعكس الجوانب الثقافية المختلفة لتاريخ مصر الغني من خلال تبني الأساليب المتطورة من الناحية الجمالية والتكنولوجية.

وفي عام 2017 تم افتتاح قاعة للعرض المؤقت بعنوان الحرف المصرية عبر العصور المختلفة بحضور إيرينا بوكوفا مدير عام اليونسكو وتبلغ مساحة القاعة 1000 متر مربع، وتعرض 4 حرف وهي: الفخار، الأخشاب، النسيج، الحلي، وتضم حوالي 400 قطعة أثرية من مختلف العصور بالإضافة إلى عدد كبير من قطع التراث والأفلام والصور التي تبرز الطابع المميز للحرف المصرية الأصيلة.
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي
شاهد.. 20 صورة تبرز تفاصيل قاعة عرض متحف الحضارة قبل الافتتاح الرسمي

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مصر متحف الحضاره عين الصيرة المتحف القومي للحضارة المتحف القومى الفجر

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