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ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية عن ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من بيع نجمه المصري محمد صلاح في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن صلاح كان قد أجرى حوارًا صحفيًا مؤخرًا أعرب من خلاله عن ترحيبه باللعب في إسبانيا. 

وألمحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول لا ينوي الجلوس مع ريال مدريد أو أي نادي من أجل التفاوض على رحيل صلاح.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن ليفربول لم يفكر يومًا في بيع صلاح منذ انضمامه من روما الإيطالي في صيف 2017.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول يعتبر صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي والمهاجم الأفضل على الإطلاق في عصر الدوري الإنجليزي بعد أن تفوق على روبي فاولر ومايكل أوين ولويس سواريز وفيرناندو توريس.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن صلاح لو لم يرحل عن ليفربول في الصيف المقبل فإنه سيرحب بتوقيع عقدٍ جديد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن عقد صلاح مع ليفربول يمتد حتى عام 2023، إلا أن الحمر ليسوا متعجلين في تقديم عقدٍ جديد في ظل الأزمة المالية الحالية بسبب وباء فيروس كورونا.

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ليفربول صلاح اليطالي الدورى الإنجليزي

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