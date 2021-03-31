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الدفاع يطلب من المحكمة الرحمة بالمتحرش.. ووالدة طفلة المعادي تنهار في البكاء

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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استأنفت اليوم الدائرة رقم 24 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة محمد جودت المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.

وظهرت عدد من الكواليس أثناء مرافعة المتهم، حيث دخلت والدة طفلة المعادي في نوبة بكاء، أثناء طلب دفاع المتهم بالرحمة لموكله.

وطلب الدفاع من المحكمة أن يأخذون في عين الاعتبار زوجة المتهم وأولاده، كونهم ليس لهم ذنب، مثلهم مثل الطفلة، في التشهير بهم والوصم الذي سيلاحقهم، بناء على ما تعرّض له والدهم من كشف للستر، قائلًا: «سوف يكشف عنكم الستر كما رفعتم ستر المتهم».

وطالب ضرورة الأخذ في الاعتبار جسامة المرض الذي يعاني منه المتهم، كونه مريض نفسي، ويحتاج إلى جلسات علاج وتأهيل بسبب انجذابه الجنسي للأطفال، ويعرف بـ«البيدوفيليا»، وهو مادفعه إلى القيام بفعلته.

وكان رئيس جلسة المحاكمة، قد صرح بأن الضجة الإعلامية لن تؤثر على سير القضية والتحقيقات أو على قرار المحكمة في النهاية، كما شرعت هيئة المحكمة في فض الأحراز لمواجهة المتهم فيما هو منسوب إليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

كانت قد اتهمت النيابة العامة للمتهم محمد جودت حسين أحمد سباق "محبوس"، السن: 37 عامة، مشرف أمن بشركة بريمير لكاميرات المراقبة بأنه في يوم 8 مارس 2021 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة - خطف بالتحليل الطفلة المجني عليها يارا. ا بأن استدرجها الي أحد العقارات قاصدة إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلي حيث أرشدها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقد إقترنت هذة الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها بإستطالة يده إلي أماكن حساسة بجسدها والإمساك بمواطن عفتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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