الكشف عن حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والترجي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة الصفقة التبادلية مع فريق الترجى التونسى والذي سينتقل خلالها النيجيري جونيور أجاي،، مقابل الحصول على خدمات المحترف الليبى حمدو الهوني.





حيث أكد المصدر، أنه لا توجد أى مفاوضات فى هذا الشأن مع نادي الترجي، ولم يعرض المارد الأحمر أجاي مقابل أى صفقة سواء من الترجي أو أى فريق آخر.





وارتبط إسم النجم الليبي حمدي الهوني، بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ترشيحه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.





وقدم الهوني مستويات رائعة مع الترجي التونسي خلال مباراتي الزمالك في الجولة الثالثة والرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وتمكن من صناعة هدف في المباراة الأولى، وسجّل هدف الفوز في المباراة الثانية.