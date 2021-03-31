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بعثة الأهلي تغادر إلى السودان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، منذ قليل مطار القاهرة في طريقها إلى السودان.

وطارت بعثة الأهلي إلى السودان لمواجهة فريق المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

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